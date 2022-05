Sehen Sie im Video "Egal wie groß bist" – kleiner Junge hält emotionale Rede bei Rugby-Spiel und rührt zu Tränen.





















Es ist wohl einer der bewegendsten Momente, die je in einem Rugby-Spiel eingefangen wurden… Während des Oster-Rugby-Kurses an der „Sedbergh School" im Nordwesten Englands macht sich bei einem jungen Spieler Verzweiflung breit… „Alle sind älter als ich, alle sind größer als ich", hört man den jungen unter Tränen zu seinem Trainer sagen. Dann nähert sich ein Junge in neongrüner Jacke seinem Teamkollegen. Mit rührenden Worten versucht er seinen Teamkameraden zu trösten. „Hör mir zu. Vertrau mir. Schau mich an, Bob. Ich bin hier das kleinste Kind. Es spielt keine Rolle ob du klein bist, oder ob du jung bist. Es spielt hier keine Rolle ob du groß bist oder ob du dick bist", hört man den Jungen zu seinem Teamkollegen sagen. Obwohl sich die beiden erst seit zwei Tage kannten, nahm der Junge die Verantwortung auf sich, seinen betrübten Teamkameraden zu trösten. „Du bist ein brillanter Rugbyspieler. Verstehst du das? Du bist Wahnsinn! Du bist wahnsinnig für den Alter. Richtig?! Gib mir eine Umarmung.", beendet der Junge seine inspirierende Rede. Arm in Arm machen sich die beiden auf Richtung Spielfeld. Der Trainer hält fest: „Bester Teamkamerad aller Zeiten!" Veröffentlicht wurde das herzerwärmende Video auf dem Instagram-Account der Sedbergh School. Der Clip ging viral und berührte Menschen auf der ganzen Welt. Sogar die berühmten „All Blacks" haben ihren Respekt gezeigt und kommentiert: „Das ist der Geist des Rugby." In so jungen Jahren ein solches Maß an Empathie und Führung zu zeigen, ist in der Tat etwas ganz Besonderes.

