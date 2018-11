Endspurt: Koalitionsverhandlungen von CSU und Freien Wählern

München - CSU und Freie Wähler gehen heute in Bayern in den Endspurt ihrer Koalitionsverhandlungen. Sie wollen diese bis spätestens Sonntag abschließen und schon am kommenden Dienstag Markus Söder im Landtag zum Ministerpräsidenten wählen. Diesen Zeitplan hatten CSU-Generalsekretär Markus Blume und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger mitgeteilt. Für heute sind noch einmal Verhandlungen in großer Runde geplant. Am Montagvormittag soll dann der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden.