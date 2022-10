Sehen Sie im Video: Natürliche Wärmedämmung – wilder Wein überwuchert Haus und hält es im Winter warm.





















Ein Rentnerehepaar hat das ultimative Beispiel für grüne Energie gefunden – und das durch reinen Zufall.





Vor fast 40 Jahren zieht die Kletterpflanze an das Haus von Michael und Teresa im Südosten Londons.





Am Anfang versucht das Paar die Pflanze zu zähmen, doch im Laufe der Jahre hören sie damit auf und lassen die Kletterpflanze einfach wachsen.





Die Virginia-Kletterpflanze, die auch als wilder Wein bekannt ist, ist so etwas wie eine lokale Attraktion. Die Leute bleiben regelmäßig stehen, um Fotos zu machen.





Doch die Pflanze ist nicht nur ein beliebtes Foto-Motiv – sie erfüllt auch einen praktischen Zweck, denn sie hält das Haus im Winter warm.





„Wir glauben, dass sie als natürliche Isolierung dient. Gehen Sie in irgendeines der Zimmer – es ist warm,“ so Michael.





Als Michael und Teresa das Haus besichtigten, hat sich die Kletterpflanze sogar einen Weg nach drinnen gebahnt. Mit viel Mühe entfernen sie die Pflanze vondrinnen – doch an der Hauswand hat sie immer noch ihren Platz.





So ist das Haus im Londoner Stadtbezirk Bromley zum lokalen Wahrzeichen geworden.

