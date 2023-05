von Karina Geburzky In der Stadt Bolton in England wurde die Leiche eines Mannes gefunden, die dort bereits seit sechs Jahren gelegen haben muss. Niemand vermisste ihn.

Ein trauriger Fall von Einsamkeit überschattet die englische Stadt Bolton. Dort wurden die sterblichen Überreste eines Mannes in seiner Wohnung gefunden, die sich dort schon seit 2017 befunden haben sollen – und niemand soll es bemerkt haben.

In der Wohnung des Rentners sollten Tests an den Gasleitungen durchgeführt werden. Nachdem der Rentner aber weder auf Besuche, Anrufe oder Briefe reagierte, ließ sein Vermieter die Öffnung der Wohnung per Gericht erzwingen.

Nachdem die Beamten die Tür aufgebrochen hatten, mussten sie zunächst über einen halben Meter hohen Berg von Post steigen, der sich dort inzwischen angehäuft hatte. Auf der Treppe wurden dann schließlich die sterblichen Überreste bzw. das Skelett samt Kleidung des pensionierten Buchhalters entdeckt.

Todesursache konnte nicht ermittelt werden

Ein Gerichtsmediziner, der die sterblichen Überreste des Mannes später untersuchte, gab zu Protokoll, dass es nicht mehr möglich gewesen sei, eine genaue Todesursache oder einen genauen Todeszeitpunkt zu nennen.

Nachbarn sagten bei der Polizei aus, dass sie seit mindestens fünf Jahren niemanden mehr in der Wohnung gesehen hätten. Bei näheren Ermittlungen wurde deutlich, dass der Verstorbene im April 2017 zum letzten Mal Gemeindesteuern bezahlt hatte. Seinen Hausarzt kontaktierte er zuletzt im Jahr 2014 – und Mietzahlungen übernahm das Wohnamt.

Ermittler fanden in der Wohnung eine aufgeschlagene Fernsehzeitschrift, auf der eine Lesebrille lag. Die Zeitung stammte aus dem April 2017. Auch Lebensmittel wurden gefunden, auf denen als Mindesthaltbarkeitsdatum das Jahr 2017 angegeben war. Es wird deshalb vermutet, dass der Mann in jenem Jahr gestorben sein muss. Damals war er 70 Jahre alt. Seine sterblichen Überreste befanden sich also insgesamt mehr als sechs Jahre lang unbemerkt in der Wohnung. Verwandte, Freunde oder andere Hinterbliebene soll es nicht geben.

"Im Nachhinein hätten wir früher erkennen müssen, dass möglicherweise etwas nicht stimmt", sagte Noel Sharpe, Geschäftsführer der Immobilienfirma, die die Wohnung an den Verstorbenen vermietet hatte. Außerdem sprach er sein tief empfundenes Beileid gegenüber Angehörigen, Freunden und auch den Nachbarn aus – und entschuldigte sich für die Umstände.

Quellen: "The Bolton News", "Daily Mail", "Proper Manchester"