Sehen Sie im Video: Englands berühmtes Kliff bricht ab – warum jetzt die gesamte Küste gefährdet ist.









Sie gehört zu den berühmtesten Klippenlandschaften der Welt, die Steilküste von Südengland. An der Jurassic Coast bei West Bay in Dorset kam es jetzt zu einem gewaltigen Abbruch der Küste. Sie gehört zu den berühmtesten Klippenlandschaften der Welt, die Steilküste von Südengland. An der Jurassic Coast bei West Bay in Dorset kam es jetzt zu einem gewaltigen Abbruch der Küste. Aufgenommen wurde der Einsturz am 18. Januar von der Britischen Umweltbehörde. Das Geröll der abbrechenden Klippe ergoss sich auf den darunter liegenden Strand. Oberhalb liegt ein Golfplatz. Die Behörde hat die Bevölkerung gewarnt, dem Abbruch zu nahe zu kommen. Der Einsturz des Jurassic Coast Cliffs ist kein Einzelfall. Einer aktuellen britischen Studie zufolge sind die Steil- und Felsenküsten Südenglands durch den menschengemachten Klimawandel besonders gefährdet. Der Anstieg des Meeresspiegels bedrohe die Küsten und damit ganze Infrastrukturen und hunderte Millionen Menschen, die in Küstennähe leben. Die Wissenschaftler der Studie berechneten anhand von zwei Felsabschnitten der britischen Küste, dass Felsenküsten bis ins Jahr 2100 mit bis zu zehnfacher Geschwindigkeit bisheriger Erosion verschwinden. Die Erosionen entstehen durch Wellen, die auf Grund des steigendem Meeresspiegels höher und stärker werden.

