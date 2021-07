In der niederländischen Grenzstadt Enschede sollen sich am Wochenende in einer Großraumdiskothek mindestens 200 Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. Behörden prüfen derzeit, wie es zu dem Ausbruch kommen konnte.

Ende Juni lockerten die Niederlande in großem Umfang die Corona-Bestimmungen in ihrem Land. Außer der Abstandsregel von 1,5 Metern wurden alle weiteren Vorsichtsmaßnahmen aufgehoben. Für hunderte Besucher eines Nachtclubs in der niederländischen Grenzstadt Enschede könnte der erste Partyabend seit langer Zeit jedoch zu einem ernsthaften Problem werden: Der Discobesuch entwickelte sich zum Superspreader-Event.



Am Wochenende wurde ein Club nach 15 Monaten Lockdown-Pause erstmals wieder für 600 Partygäste geöffnet. An diesem Abend sollen sich mindestens 200 Menschen dort mit dem Coronavirus infiziert haben. Das örtliche Gesundheitsamt wies allerdings darauf hin, dass noch nicht vollständig geklärt sei, ob sich wirklich alle Infizierten in der Diskothek mit Covid-19 angesteckt haben. Derzeit werden von den zuständigen Behörden die Kontaktketten zurückverfolgt.

Abstandsregeln und Testpflicht in den Niederlanden

Eigentlich durften in die Diskothek nur Menschen, die einen Impfnachweis bei sich trugen oder kurz vor dem Besuch der Disko negativ getestet wurden. Zunächst wurde vermutet, dass mehrere Partygäste einen Nachweis untereinander ausgetauscht haben könnten, um Einlass in den Club zu bekommen. Der Bürgermeister der Stadt hält diese Spekulationen jedoch für unwahrscheinlich. Der Disko-Betreiber habe entsprechende Eingangskontrollen vorgenommen, heißt es. Nach dem massiven Corona-Ausbruch wurde die Diskothek vorerst wieder geschlossen. Ob auch Deutsche unter den 600 Partygästen waren, ist derzeit nicht geklärt.

Party-Tourismus in Grenzgebieten

Da in Deutschland Clubs und Diskotheken noch nicht geöffnet werden dürfen, gibt es in deutschen Grenzregionen immer mehr Menschen, die zum Feiern in die Nachbarländer fahren. Auch die "Passauer Neuen Nachrichten" berichteten kürzlich, dass Menschen aus Bayern bald in Österreich feiern gehen könnten. In Österreich sind Clubs seit dem vergangenen Donnerstag wieder geöffnet. Voraussetzung zum Einlass in eine entsprechende Lokalität ist dort ein Impfnachweis, ein negativer Corona-Test oder die nachgewiesene Genesung.

