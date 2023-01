Sehen Sie im Video: Entzückendes Video – Junge Eisbären-Halbschwestern spielen in einer Wanne voll Eis.





Diese beiden jungen Eisbären haben gemeinsam jede Menge Spaß im Eisbecken.





Die siebenjährige Nora und die sechsjährige Amelia Grey sind Halbschwestern.





Das Video, veröffentlicht vom Oregon Zoo im US-Bundesstaat Pennsylvania, zeigt wie die beiden miteinander im Eis spielen.





Offenbar lieben sie es, sich in dem Eis zu rollen.





Beide Schwestern wurden im Columbus Zoo in Ohio, im Rahmen eines Programmes der Erhaltung vom Aussterben bedrohter Arten geboren.





Im Alter von 10 Monaten wurde Nora in den Zoo in Oregon gebracht. Hier sollte sie einer 31 Jahre alten Eisbärin, deren Bruder zuvor verstorben war, Gesellschaft leisten.





Letztes Jahr kam Amelia Gray ebenfalls nach Oregon. Und obwohl sich die beiden nie getroffen hatten, wurden sie schnell Freunde.





„Die Zusammenführung von Eisbären, kann sich als eine sehr schwierige Aufgabe erweisen. Die beiden machten jedoch deutlich, dass sie zusammen sein wollten.“ – Amy Cutting, Zoo-Mitarbeiterin ggü. SWNS





Die beiden Schwestern sollen im Zoo von Oregon dabei helfen, das Essverhalten, sowie den Kalorienbedarf von Eisbären besser zu verstehen.

Mehr