Eine junge US-Amerikanerin erblindet im Sommer 2017 vollständig. Sie lernt einen Mann kennen, der ihr zur Seite steht. Die beiden werden ein Paar. Nach einer Augen-OP kann sie ihn schließlich zum ersten Mal mit eigenen Augen sehen.

Als Sophia Corah im Mai 2017 aufwacht, stellt sie schnell fest, dass mit ihren Augen etwas nicht stimmt: "Ich fuhr zur Schule und merkte, dass meine Sehkraft nachgelassen hatte, als ich die Zeitung nicht mehr lesen konnte", erzählt sie RTL. Sie erinnert sich: "Es war so beängstigend! Ich glaube, ich habe sechs Monate lang geschluchzt. Ich hatte Angst, dass ich die Gesichter meiner zukünftigen Kinder nie sehen würde."

Dann geht alles rasant, schon im August 2017 ist sie praktisch erblindet. Diagnose: Keratokonus – eine Erkrankung, bei der die Hornhaut des Auges immer dünner wird und sich kegelartig nach vorne wölbt. "Ich liebte es eigentlich, mich durch Mode und Make-up auszudrücken, aber zu diesem Zeitpunkt konnte ich kaum noch ein Hemd anziehen", sagt sie. Doch Sophia lässt sich nicht unterkriegen, beginnt ein Psychologie-Studium an der Adams State University im US-Bundesstaat Colorado. Dort lernt sie gleich in der ersten Woche den 25-jährigen Christian Corah kennen, wie sie im Interview mit RTL erzählt. Zu dem Zeitpunkt gilt sie auch vor dem Gesetz offiziell als blind.

Christian organisiert einen Online-Spendenaufruf für Sophias Erblindung – sammelt 20.000 Euro ein

Sie versteht sich auf Anhieb gut mit ihm. Sie werden Freunde – nur Freunde. "Christian brachte so viel Freude in mein Leben, zu einer Zeit, in der ich sehr depressiv war", schwärmt Sophia. "Ich war damals noch in dem Prozess, mit meiner Erblindung umgehen zu müssen, und er war mein Fluchtpunkt", erzählt sie uns. Zu dieser Zeit ist nicht klar, ob Sophia je wieder sehen können wird.

"Christian half mir sogar, den Arzt zu finden, der mich operierte", erzählt Sophia. Denn Brian S. Boxer Wachler ist ein Spezialist in Beverly Hills, der auf Sophias Diagnose spezialisiert war. Doch die OP wird teuer. Christian organisiert einen Online-Spendenaufruf, sammelt umgerechnet 20.000 Euro für eine Operation ein. "Er kümmerte sich um mich und gab mir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein", sagt sie, "und ich konnte in der Tiefe meiner Seele spüren, dass ich ihm wichtig war." Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht wissen kann: Für Christian ist schon klar, dass Sophia die Frau ist, die er einmal heiraten will. Und schon im Oktober 2018 kann Sophia dann operiert werden.

Im August 2019 erlangt sie so einen Teil ihrer Sehkraft zurück. "Es ging nur sehr langsam und schrittweise", erzählt sie. "Ich konnte anfangen, spezielle Kontaktlinsen zu tragen, aber es war sehr intensiv und ich konnte sie anfangs nur für ein paar Stunden tragen." Und Sophia wird zu dieser Zeit noch etwas klarer: Da sind Gefühle für Christian entstanden. "Christian und ich blieben in Kontakt, und mir wurde klar, dass ich mich bei niemandem sonst so wohl fühlte wie bei ihm", erzählt sie. Zu der Zeit lebte sie in Albuquerque, im US-Bundesstaat New Mexico. Alle paar Monate oder Wochen treffen sich die beiden online und erzählen sich, was es in ihrem Leben Neues gibt.

"Er sah sogar noch besser aus, als ich es mir hätte vorstellen können"

Sophia geht es wieder gut, und sie beginnt andere Männer zu daten. Doch jeder Mann wird mit Christian verglichen – und sie muss ständig an ihn denken, erzählt sie uns. Im Oktober 2020 beschließt sie dann endlich, ihm ihre Liebe zu gestehen und kündigt an, ihn besuchen zu kommen. "Wir haben einige Abende zusammen verbracht, waren essen, sind ausgegangen", erzählt Christian. Und er bemerkt: Sophia ist ziemlich nervös. Was Sophia nicht weiß: Christian hofft insgeheim, dass sie ihm ihre Liebe gesteht.

"Es war sehr intensiv, ihn zum ersten Mal zu sehen, weil ich jedes Detail seines Gesichts so deutlich erkennen konnte. Es war im Dunklen, und all diese Gefühle brachen in mir aus, und ich dachte nur: 'Oh mein Gott, was für ein süßer Kerl er ist'", berichtet Sophia. "Ich hatte ja bereits eine Verbindung zu ihm aufgebaut, sodass es eigentlich keine Rolle mehr spielte, wie er aussah, aber es war wunderschön, sein Gesicht nach all der Zeit richtig zu sehen. Er sah sogar noch besser aus, als ich es mir hätte vorstellen können."

Es kommt, wie es kommen musste. "Es machte Bling-Bling bei uns", schwärmt Sophia. Im Januar 2021 macht Christian seiner Sophie schließlich an einem zugefrorenen See den romantischen Antrag. Christian, der als Datenanalytiker arbeitet, erinnert sich: "Als ich Sophia kennenlernte, fühlte ich mich sofort zu ihr hingezogen. Sie war eine Kämpfernatur und hätte ihre Blindheit nie als Ausrede benutzt." Im Juni 2021 heiratete das Paar dann schließlich – und beweist damit einmal mehr: Es gibt sie doch, die wahre Liebe.