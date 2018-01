Erdogan greift Deutschland für Moschee-Übergriffe an

Istanbul - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach mutmaßlich kurdischen Übergriffen auf Moscheen in Deutschland die deutsche Polizei attackiert. «Worauf wartet Deutschland?», sagte Erdogan vor Unterstützern in Istanbul. «Unsere Bürger werden angegriffen - unter dem Schutz ihrer Polizei. Worauf wartet die deutsche Polizei?» In den vergangenen Tagen war es in Deutschland zu Übergriffen auf Moscheen des türkischen Moscheeverbands Ditib gekommen. Zuletzt hatten Unbekannte die Scheiben einer Moschee im niedersächsischen Stade eingeworfen und mit Farbe beschmiert.