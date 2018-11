Erstmals mehr als 45 Millionen Erwerbstätige im Quartal

Bild am Sonntag hetzt schon wieder, wie kann man das stoppen?

Heute erscheint ein Artikel in der Bild am Sonntag, in der Asylrecht in Deutschland mit dem Fall Asia Bibi in Pakistan zusammengebracht werden. Das hat nichts miteinander zu tun und was dies bewirken soll, ist klar. Ich habe natürlich heute das letzte Mal BAMS gelesen. Aber was kann man sonst noch dagegen tun? (Ich bin übrigens Christ) Eine Schande für den Journalismus!