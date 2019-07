Drei Jahre liegt das Vergehen eines Dresdner Horterziehers bereits zurück. Damals, im Dezember 2015 und im April 2016, soll der 34-Jährige sich an einer Grundschule im Dresdner Süden sieben Mal an einem Mädchen vergangen haben, berichtete die "Sächsische Zeitung". Wegen sexuellem Missbrauch an Kindern musste er sich nun vor dem Amtsgericht verantworten. Dabei warf die Staatsanwaltschaft ihm vor, sich unsittlich einer Schülerin der zweiten Klasse genähert zu haben, sie im Genitalbereich berührt und mindestens einmal dort geküsst zu haben.

Er gestand seine Tat und begab sich in Behandlung

In den Osterferien 2016 erzählte das Mädchen dann Eltern und Lehrern von der Tat. Die Schule reagierte sofort und stellte den Mann zur Rede. Ohne zu zögern gestand dieser sein Vergehen, kündigte bei der Schule und stellte sich den Ermittlungsbehörden. Auch dort bestätigte er die Vorwürfe, konkret erinnere er sich an vier der sieben vorgeworfenen Taten, schreibt die "DNN". Seiner eigenen Beschreibungen zufolge soll das Mädchen sehr anhänglich gewesen sein. Der Angeklagte, selbst Vater einer Tochter, hat sich schon kurz nach den Vorwürfen in psychotherapeutische Behandlung begeben, wo er bis heute eine Therapie macht. Die von ihm eingestandenen pädophilen Neigungen zwangen ihn dazu, seinen bisherigen Beruf aufzugeben. Er hat eine neue Lehre aufgenommen, während die betroffene Grundschülerin inzwischen nicht mehr in Deutschland lebt.

Auf Bewährung wurde der Angeklagte freigesprochen

Nun, drei Jahre später, hat ein Gericht das Urteil gesprochen: Der Mann muss nicht ins Gefängnis. Er wurde zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt und musste darüber hinaus 2000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung bezahlen. Durch sein Geständnis hat der Angeklagte dem Kind weitere Verhandlungstage vor Gericht erspart, was ihm ebenso, so berichten mehrere Medien übereinstimmend aus dem Gericht, positiv angerechnet wurde wie seine Entschuldigung und die Tatsache, dass er sich zuvor und anschließend nichts mehr zu Schulden hat kommen lassen. Dennoch betonte die Richterin im Prozess, dass der Mann als Erzieher gewusst habe, worauf er sich in seinem Beruf einlässt. Er habe damit das in ihn gesetzte Vertrauen missbraucht.

Quelle: "SZ" / "Dresdner Neueste Nachrichten"