EU bedauert britisches Nein zum Brexit-Deal

Muss ich eine Stelle vom Jobcenter annehmen, welche zwar ungefähr meiner Ausbildung entspricht, mir aber meine Zukunft verbaut?

Hallo, meine Frage, ich bin Assistenzärztin für Innere und Allgemeinmedizin. Brauche nur noch ein Jahr zum Facharzt, Musste meine Weiterbildung unterbrechen, da mein Vater schwer krank war und der Hausarzt als auch der MDK sich weigerte meinen Vater medizinzisch als auch pflegerisch zu versorgen. Dies habe ich alles alleine gemacht. Bin daraufhin in ALG2 gerutscht. Habe meinem Vater davon auch noch sein Fresubin gekauft. Wie gesagt, MDK weigerte sich zu kommen. Leider verstarb mein Vater trotz aller Bemühungen. Per Aktenlage bekam er nach seinem Tod Pflegestufe 3 zugesprochen. Damals die höchste Pflegestufe. Die Krankenkasse weigerte sich dies anzuerkennen und zahlte nur einen Bruchteil aus. Dieser reichte gerade für die Beerdigung. Meine Eltern waren nie reich oder gut betucht , ich bin eines dieser Arbeiterkinder, welches durch Arbeit und Fleiß, Medizin studieren konnte. Danach wurde meine Mutter krank, wir haben fast die Wohnung verloren und hatten eine Weile kaum zu Essen. Ich könnte noch viel mehr erzählen... . Meiner Mutter geht es wieder gut soweit man dies bei einer 79Jährigen mit einer Minirente behaupten kann. Da diese Geschichte offensichtlich niemand glaubt und ich dies in meinem Lebenslauf ja angeben muss , habe ich bisher , seit ca über einem Jahr keine Stelle für dieses eine Jahr Fortbildung zum Facharzt gefunden. Da ich erst spät studiert habe, da ich vorher noch einen anderen Beruf erlernte, bin ich auch nicht mehr so jung. Jetzt will mich das Jobcenter zwingen eine Stelle in einem Gesundheitsamt anzunehmen, dessen Leiterin mir schon sagte, dass ich dort keine Weiterbildung in meinem Fach bekomme und auch wegen meines Alters keine Möglichkeit zu einer Facharztweiterbildung zur Amtsärztin bekäme. Das heißt, ich müsste genau das Gegenteil und vor allem ein mir vollkommen fremdes Gebiet der Medizin ausüben ohne auch nur die geringste Chance meinen Facharzt fertig zu machen und als Hausärztin zu arbeiten. Wegen meines Alters käme auch eine Verbeamtung nicht in Frage. Darf mir das Jobcenter meine Zukunft so verbauen? Bitte nur ehrlich gemeinte Antworten!Es geht hier natürlich auch mal wieder um Sanktionen.. Vielen Dank