EU ruft Teheran zur Wahrung der Meinungsfreiheit auf

Brüssel - Die Europäische Union ruft die iranische Führung angesichts der Unruhen im Iran zur Wahrung des Demonstrationsrechtes auf. Ein EU-Sprecher erklärte in Brüssel: «Wir waren in Kontakt mit den iranischen Behörden und nach den öffentlichen Erklärungen von Präsident Hassan Ruhani erwarten wir, dass das Recht auf friedliche Demonstrationen und die Meinungsfreiheit garantiert werden.» Die USA und Israel hatten in ihren Stellungnahmen ihre Hoffnung auf einen Machtwechsel in Teheran ausgedrückt. Bei den Demonstrationen kamen in den vergangenen Tagen auch Menschen zu Tode.