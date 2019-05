Drewermann, 1940 im westfälischen Bergkamen geboren, studierte katholische Theologie und wurde 1966 in Paderborn zum Priester geweiht. Früh beschäftigte er sich auch mit Psychologie. Drewermann erhielt den theologischen Doktortitel und die Lehrerlaubnis nach Abschluss seines Werks über die "Strukturen des Bösen". Die entlarvte er zunehmend auch in der Kirche, was zu Konflikten und 1992 zum Bruch führte. An seinem 65. Geburtstag trat der vielfach ausgezeichnete Autor 2005 aus der Kirche aus. Er lebt bis heute in Paderborn.