Ein Eurojackpot-Gewinner aus Nordrhein-Westfalen kann sich über den Hauptgewinn von über 70 Millionen Euro freuen. Wer der Glückspilz ist, ist bisher nicht bekannt.

Ein Glückspilz aus Nordrhein-Westfalen hat beim Lottospielen mehr als 70 Millionen Euro gewonnen. Wie die Westdeutsche Lotterie mitteilte, hat ein oder eine Teilnehmerin der europäischen Lotterie Eurojackpot "passend vor der weihnachtlichen Bescherung" 73,7 Millionen Euro gewonnen. Das Los in Nordrhein-Westfalen hatte demnach als einziges die richtigen Gewinnzahlen 6, 8, 16, 44, 50 und die Eurozahlen 1 und 10. Da Lotteriesteuern lediglich auf Einsätze, nicht aber auf Gewinne zu zahlen sind, wird der Gewinn ohne jeden Abzug überwiesen.

"Wir können noch nicht sagen, wer den Spielschein gekauft hat", sagte eine Sprecherin der Westdeutschen Lotterie in Münster am Freitagabend. Das werde sich in den kommenden Tagen zeigen. Der Gewinner oder die Gewinnerin sei noch nicht bekannt.

Eurojackpot verspricht satte Gewinne

Laut Westlotto gab es in diesem Jahr bereits 16 geknackte Jackpots bei der europäischen Lotterie – so viele, wie noch nie seit Start der Lotterie. Im September durfte sich ein Spieler aus Bayern über mehr als 49 Millionen Euro freuen. Ein Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet gewann im Mai dieses Jahres sogar 90 Millionen Euro. Seinen Tipp hatte er für acht Euro im Internet abgegeben – nur wenige Stunden vor Annahmeschluss. "Eines von nur vier getippten Kästchen und acht Euro Einsatz reichten ihm für den Volltreffer", teilte Lotto Hessen damals mit.

Die erste Ziehung der europäischen Lotterie Eurojackpot fand am 23. März 2012 in Helsinki statt. Inzwischen nehmen 18 Länder mit insgesamt 33 staatlichen Lotteriegesellschaften an dem Gewinnspiel teil.