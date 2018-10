Europaweiter Demo-Aufruf gegen Nationalismus

Wien - Im Rahmen einer europaweit organisierten Aktion soll am kommenden Samstag in mehr als 50 Städten gegen Nationalismus demonstriert werden. Die Initiatoren, der schweizerisch-deutsche Schriftsteller Jonas Lüscher und der österreichische Philosoph Michael Zichy, hoffen, dass mehr als fünf Millionen Menschen auf die Straßen gehen werden. «Wir sind zwei Mitglieder der Zivilgesellschaft, denen das Nachdenken und Schreiben nicht mehr genügt und die ins Handeln kommen wollen», schreiben die beiden in ihrem Aufruf. In Deutschland sind Demonstrationen unter anderem in Berlin, Hamburg, Köln, Dresden, Nürnberg und Stuttgart geplant.