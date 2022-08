GOLD: Nicolas Heinrich (Bahnradfahren, Einerverfolgung) – hier mit der früheren Olympiasiegerin Kristina Vogel – hat überraschend bei den Bahnrad-Europameisterschaften den Titel in der 4000-Meter-Einerverfolgung gewonnen. Der U23-Europameister besiegte im Finale in 4:09,320 Sekunden den Italiener Davide Plebani. Bereits in der Qualifikation hatte Heinrich in 4:08,995 Minuten die beste Zeit vorgelegt. Das Rennen um Platz drei gewann Manlio Moro aus Italien gegen den Briten Charlie Tanfield. Es ist schon das fünfte Gold für das Team des BDR.

