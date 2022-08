GOLD: der deutsche Kajak-Vierer. Ein Jahr nach dem Olympiasieg in Tokio haben Max Rendschmidt, Tom Liebscher, Jacob Schopf und Max Lemke (v.l.n.r.) auch den EM-Titel gewonnen. Sie setzten sich am Samstag in München vor der Slowakei und Frankreich durch. Es war die fünfte Goldmedaille für die deutschen Kanuten bei den European Championships in der bayerischen Landeshauptstadt.

