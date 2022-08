GOLD: Marathonläufer Richard Ringer hat überraschend für den ersten deutschen Einzeltitel bei der Leichtathletik-EM in München gesorgt. Der 33-Jährige aus Rehlingen hatte nach einem klugen Rennen am Ende die größten Reserven und setzte sich im Schlussspurt in 2:10:21 Stunden gegen die beiden Israelis Maru Teferi (2:10:23) und Gashau Ayale (2:10:29) durch, die Silber und Bronze holten. Ringer ist damit erster deutscher Marathon-Europameister. Mannschaftskollege und Mitfavorit Amanal Petros musste nach den 42,195 Laufkilometern wie zuvor Miriam Dattke mit Rang vier zufriedengeben. Die deutschen Frauen gewannen aber die Teamwertung, die Männer wurden Zweiter hinter dem Trio aus Israel.

