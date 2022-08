Gold: Sprint-Staffel der Frauen. Das Quartett mit Lisa Mayer, 100-Meter-Europameisterin Gina Lückenkemper, Alexandra Burghardt und Rebekka Haase (v.l.n.r.) stürmte in München unter dem ohrenbetäubenden Jubel der Fans am Sonntagabend zum siebten und letzten EM-Titel der Gastgeber bei dieser EM.

Nur einen Monat nach der enttäuschenden WM in den USA setzte die Frauen-Staffel dann in 42,34 Sekunden den Schlusspunkt. Die Polinnen wurden in 42,61 Sekunden Zweite, Rang drei ging an Italien in 42,84 Sekunden.

"Ich hätte es nicht für möglich gehalten", sagte Lückenkemper, die nach dem Einzeltitel wegen einer Wunde am linken Knie genäht werden musste. "Wir haben alle gegeben und es hat sich am Ende ausgezahlt. Ich weiß auch gar nicht, was ich gerade sagen soll", fügte Startläuferin Alexandra Burghardt am Stadionmikrofon hinzu. Gar nicht dabei war die angeschlagene Tatjana Pinto, die vor einem Monat zum Quartett zählte, das überraschend WM-Bronze holte.

Mehr