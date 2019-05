Am vergangenen Mittwoch beabsichtigte ein 80-jähriger Mann aus Euskirchen, mit seinem Pkw den kostenpflichtigen Parkplatz des Wohn- und Geschäftshauses "Kö73" zu verlassen. Da der Mann an der Ausfahrtsschranke vom Fahrzeug aus die Karte nicht in den Automaten einstecken konnte, stieg er bei laufendem Motor aus, wie die Kreispolizeibehörde Euskirchen berichtet. Unglücklicherweise rollte der Pkw weiter und durchbrach die Ausfahrtsschranke.

Auf der Straße gelang es dem Mann, wieder in sein Auto zu steigen. In der Aufregung trat er jedoch nicht auf die Bremse, sondern auf das Gaspedal. Das Fahrzeug durchbrach auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Zaun und stürzte auf das etwa vier Meter tiefer gelegene Grundstück des Seniorenheims Haus Veybach. Neben den Zaunelementen wurde noch ein an der Außenfassade des Hauses angebrachter verglaster Fahrstuhl beschädigt.

Der 80-jährige Mann wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 23.000 Euro.

Quelle: Kreispolizeibehörde Euskirchen