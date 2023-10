Vehement hatte Bernie Ecclestone zurückgewiesen, dass er Auslandsvermögen in dreistelliger Millionenhöhe falsch deklariert hatte. Nun kommt es zu einer Kehrtwende.

Der wegen Betrugs angeklagte frühere Formel-1-Boss Bernie Ecclestone zahlt in Großbritannien mehr als 650 Millionen Pfund (rund 756 Mio Euro) Steuern nach. Darauf habe sich der 92-Jährige mit der britischen Steuerbehörde HMRC geeinigt, berichteten britische Medien am Donnerstag aus dem Gerichtssaal in London. Die Summe decke Zahlungen aus 18 Steuerjahren ab. Das Strafmaß in dem Betrugsverfahren sollte noch am Donnerstag verkündet werden.

Zuvor hatte Ecclestone die Vorwürfe der Anklage eingeräumt. Die Behörde wirft ihm vor, Auslandsvermögen in Höhe von mehr als 400 Millionen Pfund bei der Steuer falsch angegeben zu haben. Das US-Magazin "Forbes" schätzt das Vermögen des früheren Chefvermarkters der Formel 1 und seiner Familie auf rund 2,9 Milliarden US-Dollar (2,73 Mrd Euro).