Mein Name ist Gregor Böckmann. Ich bin Mitglied der Initiative Ordensleute für den Frieden, die hier in Frankfurt vor der Zentrale der Deutschen Bank seit 30 Jahren protestiert, weil unser Wirtschaftssystem über Leichen geht. O-TON ("Diesen Apfelbaum haben wir in Anlehnung an Luther gepflanzt. Luther hat gesagt, soll gesagt haben: Wenn morgen die Welt unterging, würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen. Und das haben wir hier vor der Deutschen Bank getan mit der Hoffnung, dass die Wurzeln des Apfelbäume mal so stark werden, dass die Deutsche Bank dadurch gesprengt wird. Heißt: Wir wünschen, dass der Kapitalismus sich so verändert, dass alle Menschen Leben in Fülle haben. O-Ton: Das Kernanliegen der Ordensleute für den Frieden war, wegen der Erfahrung aus der Dritten Welt zu sagen: Hier im reichen Norden muss etwas verändert werden, damit den Menschen im armen Süden geholfen ist. Und unsere anfängliche Forderung war eine radikale Schuldenstreichung für die Dritte Welt. Bilder vom 4.Juni 1998 O-Ton: Geld stinkt nicht, sagt das Sprichwort, und wir wollten deutlich machen: Nein, wenn ein Prozent der Bevölkerung Milliarden anhäuft und das untere Drittel so gut wie nichts hat zum Überleben, wenn das Geld sich in den Händen weniger ansammelt, dann stinkt es. Und das wollen wir hier deutlich machen mit der Müllaktion. O-TON . Zu Anfang diese Konfrontation ist langsam übergegangen in, ja, wir gehören einfach mit dazu. Und jetzt akzeptieren wir, dass man uns Tee rausbringt. Und ich werde auch die Deutsche Bank oder jedenfalls die Pressesprecher zu dem 30-jährigen Jubiläum einladen.