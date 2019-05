In Rettenbach, einem Ort im Ostallgäu, ist am Sonntagvormittag ein Haus explodiert. Nach Angaben der Polizei befanden sich in dem Wohngebäude zum Unglückszeitpunkt drei Personen: zwei Erwachsene und ein Kind. Polizeisprecher Edmund Martin am Sonntag am Unglücksort: "Anfänglich haben wir nach sieben Personen gesucht. Das Ganze haben wir dann ein bisschen runterfahren können. Wir haben zwei Kinder aus dem Haus beim Spielen am örtlichen Spielplatz finden können. Die werden jetzt auch betreut. Wir haben mitbekommen, dass die zweite Wohnung, dass die Mieter unterwegs sind. Wir haben dann bei den ersten Bergungs-, Rettungsarbeiten im Keller unter der Betonplatte Hilferufe gehört. Wir haben Suchhunde im Einsatz gehabt und haben hier eine schwerst verletzte Frau geborgen." In dem Haus lebten also insgesamt sieben Personen. Vier von ihnen waren nach Angaben der Polizei nicht anwesend, als das Unglück geschah. Gesucht wird weiterhin nach einem Mann und einem Kind. Von den umliegenden Häusern wurden durch die Explosion eines schwer, ein weiteres leicht beschädigt. 15 Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Mehr als 150 Einsatzkräfte waren am Sonntagnachmittag vor Ort. Die Unglücksursache ist noch nicht geklärt. Die Kriminalspolizei in Kempten ermittelt.