Sehen Sie im Video: Explosionen in Kiew – Luftabwehr schießt russische Drohnen ab.









STORY: Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden bei einem Drohnenangriff am Mittwoch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zwei Verwaltungsgebäude beschädigt. Informationen über mögliche Verletzte oder Todesopfer lagen noch nicht vor. Laut dem Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, habe das Luftabwehrsystem zehn iranische Drohnen abgeschossen. Allerdings gab es trotzdem Explosionen im Zentrum, wo auch Universitäten, Galerien und Restaurants liegen. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben bisher nicht. Allerdings konnte ein Brand in einem Wohnhaus im Westen der Stadt beobachtet werden. Immer wieder ist am Mittwochmorgen in der Hauptstadt und der Region Kiew Luftalarm ausgelöst worden.

