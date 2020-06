Sehen Seie im Video: Zu wenig Einsatz gegen Hassrede – Facebook verliert weitere Anzeigenkunden.





Der Internetkonzern Facebook gerät in den USA weiter unter Druck. Denn nun hat auch der Medienkonzern Verizon angekündigt vorerst keine Werbung mehr auf der Plattform schalten zu wollen. Verizon wirft dem weltgrößten Internetnetzwerk vor, zu wenig gegen die Verbreitung von Hass, Falschinformationen und Mobbing auf seinen Plattformen zu tun. Die Pause werde so lange andauern, bis Facebook eine akzeptable Lösung anbiete, teilte Verizon in der Nacht zu Freitag mit. Auch andere große Firmen wie Patagonia, the North Face und Ben & Jerry's boykottieren den Konzern. Zu dem Werbeboykott hatten Bürgerrechtsgruppen aufgerufen. Facebook teilte mit, man respektiere die Entscheidung der Unternehmen und arbeite weiter daran, Hassrede von den Seiten zu entfernen. Konkrete Maßnahmen kündigte der Konzern aber nicht an. Facebook verdiente im Jahr 2019 etwa 16,5 Milliarden Euro, das meiste davon durch Werbung. Der Konzern analysiert die Vorlieben seiner Nutzer und schaltet dann gezielt Anzeigen. Viele der 2,3 Milliarden aktiven Nutzer verbringen pro Tag durchschnittlich 20 Minuten auf der Plattform. Das macht die Seite sehr attraktiv für Werbetreibende.