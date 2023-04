Schnabeltiere haben einen breiten Stummelschwanz, der an einen Biber erinnert, und einen breiten, platten Schnabel. Nach einem solchen Tier fahndet derzeit die Polizei in Australien. (Sybmolbild)

In Queensland, Australien, ist es per Gesetz verboten, Schnabeltiere aus der freien Wildbahn zu entfernen. Zwei Männer haben dennoch eines der Tiere an sich genommen. Die Polizei fahndet nun nach den beiden Unbekannten.

Die Polizei in Australien sucht nach zwei Menschen, die mit einem seltenen, wilden Schnabeltier in der Bahn unterwegs waren. Die Passagiere stiegen mit dem in ein Handtuch gewickelten Exemplar in einen Zug, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten gehen davon aus, dass das Schnabeltier aus seinem natürlichen Lebensraum im nördlichen Bundesstaat Queensland entwendet wurde und bitten um eine "zügige Rückgabe".

Schnabeltier aus natürlichem Lebensraum entwendet

Fotos einer Überwachungskamera zeigen einen Mann in Flip-Flops, der auf einem Bahnsteig nördlich von Brisbane das Schnabeltier – etwa so groß wie ein Kätzchen – unter dem Arm trägt. Er und seine Begleiterin wickelten das Schnabeltier in ein Handtuch, "streichelten es und zeigten es den anderen Fahrgästen", erklärte die Polizei.

"Wir machen uns Sorgen um das Wohlergehen des Tieres, da es aus seinem natürlichen Lebensraum entwendet wurde", sagte der stellvertretende Polizeipräsident von Queensland, Scott Knowles, vor Journalisten. Doch auch um die potenziellen Adoptiveltern des Tieres sorgte sich die Polizei: Männliche Schnabeltiere haben giftige Sporne, die große Schmerzen verursachen, wenn sie sich in menschliches Fleisch bohren.

Laut Gesetz ist es verboten, in Queensland Schnabeltiere aus der freien Wildbahn zu entfernen, es drohen hohe Geldstrafen. Schnabeltiere haben einen breiten Stummelschwanz, der an einen Biber erinnert, und einen breiten, platten Schnabel. Sie sind in den Süßwasserflüssen Australiens beheimatet und gehören zu den Kloakentieren – einer seltenen Gruppe von Säugetieren, die Eier legen.