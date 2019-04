Wer in Peru diese Strecke fährt... der sollte sicherstellen, dass sein Schutzengel wach ist. Offenbar ist das alles Routine auf den dortigen Strassen, aber es sind hier nur Zentimeter, die den Bus von seiner Weiterfahrt und einem Sturz in den Abgrund trennen. Der Bus gehört der Firma „Expreso Selva Sur“, die in der Andenstadt Cusco ihren Sitz hat. Cusco selber liegt auf 3400 Metern Höhe und wenn man von dort in umliegende Orte möchte, dann könnte es sein, dass man sich auf so einer Strecke wieder findet.