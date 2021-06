1970 fand in Italien die erste inoffizielle Frauenfußball-WM statt. Auch Deutschland war dabei, obwohl die Sportart für Frauen damals vom DFB noch verboten war. Eine Nationalelf wie heute üblich lief damals also nicht auf.

Stimmt es, dass an den ersten Frauenfußball-Weltmeisterschaften Vereinsteams teilgenommen haben?

Ja. Im Juli 1970, als Frauenfußball vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) noch verboten war, fuhr der SC 07 Bad Neuenahr als deutscher Vertreter zur ersten inoffiziellen Fußball-WM in Italien. Nach dem 1:5 gegen die Engländerinnen titelte die "Bild"-Zeitung: "Fünf Stück auf’s Höschen". Die Münchner "Abendzeitung" schrieb: "Die schönere Elf spielte zu schlecht". Auch gegen die späteren Weltmeisterinnen aus Dänemark verlor das deutsche Team mit 1:6. Das Finale in Turin, das die Däninnen mit 2:0 gegen Italien gewannen, sahen rund 40.000 Menschen – unter ihnen etwa 15.000 Fans, die das Stadion aufgrund eines zu kleinen Eintrittskartenkontingents gestürmt hatten.

Auch nach Aufhebung des Verbots im Oktober 1970 war 1981 immer noch kein Frauennationalteam aufgestellt, und so nahmen die amtierenden deutschen Meisterinnen von der SSG 09 Bergisch Gladbach am inoffiziellen Weltpokal in Taiwan, der als Vorläufer der heutigen Fifa-WM gilt, teil und wurden Weltmeisterinnen. Für den DFB bestand spätestens da Handlungsbedarf, und so wurde 1982 das erste Frauennationalteam gegründet. Am 10. November 1982 fand dann das erste offizielle Länderspiel in Koblenz statt. Deutschland gewann 5:1 gegen die Schweiz.

Quellen:Bundeszentrale für politische Bildung / Deutscher Fußball-Bund