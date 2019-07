Die Rettungsaktion an der Falkensteiner Höhle hat am Montag ein glimpfliches Ende genommen. Einsatzkräfte konnten die beiden auf der Schwäbischen Alb eingeschlossenen Männer unverletzt bergen. Der Höhlen-Führer und sein Kunde waren am Sonntag in rund 650 Metern Tiefe von ansteigenden Wassermassen überrascht worden. Die von einem Veranstalter alarmierten Retter beschrieben die extrem hohen Wasserstände als problematisch, so auch der Taucher Karsten Gessert. "Die Herausforderung war, bei diesen vielen Wasser überhaupt erst mal reinzukommen, weil die Strömung, die ist so stark, dass man eigentlich fast nicht dagegen ankommt. Wenn es noch ein bisschen mehr gewesen wäre, dann wären wir gar nicht reingekommen, hätte man einfach nur warten müssen." Der Einsatzleiter der baden-württembergischen Höhlenrettung, Michael Holtinger, äußerte sich zum Zustand der Eingeschlossenen. "Sie waren nicht verletzt. Ihnen ging es gut. Sie saßen in der Reutlinger Halle, saßen im Trockenen. Problem war acht Grad Lufttemperatur, acht Grad Wassertemperatur, da kühlt man sehr schnell aus. Also ging es darum, die Leute sehr schnell und zügig mit Wärme zu versorgen." Deshalb habe man den unterkühlten, jüngeren der beiden Männer erst nach einer Aufwärmphase aus der Wasserhöhle geholt. Deren Erkundung gilt generell als nicht ganz ungefährlich.