Sehen Sie im Video: 12-Jährige aus Freudenberg wohl von Gleichaltrigen getötet.









STORY: Das zwölfjährige Mädchen aus dem nordrhein-westfälischen Freudenberg, das am Sonntag tot aufgefunden worden war, wurde wahrscheinlich von zwei Gleichaltrigen erstochen. Bei den mutmaßlichen Täterinnen soll es sich laut Staatsanwaltschaft um zwei Mädchen aus dem Bekanntenkreis des Opfers handeln. Mario Mannweiler, Oberstaatsanwalt "Nach dem Ergebnis der Obduktion ist das Kind infolge zahlreicher Messerstiche und des hierdurch ausgelösten Blutverlusts verstorben. Aufgrund des kindlichen Alters der mutmaßlichen Täter/innen gehen wir von Strafunmündigkeit aus. Das bedeutet aber in der Konsequenz zunächst einmal für uns als Staatsanwaltschaft und Polizei, dass keine strafrechtlichen Sanktionen erfolgen können, weil das Gesetz das verbietet und die beiden Kinder jetzt in die Obhut des Jugendamtes gegeben worden sind. Das, was für Kinder möglicherweise ein Motiv ist für eine Tat, würde sich einem Erwachsenen unter Umständen nicht erschließen, sodass wir dazu auch im Moment keine Angaben machen können. Sonst müsste ich Ihnen Angaben machen aus den Anhörungen, und das ist mir versagt." Das Mädchen war seit Samstag vermisst worden. Suchmannschaften hatten sie am Sonntag in einem Waldstück an der Landesgrenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gefunden.

Mehr