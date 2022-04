Sehen Sie im Video: Bizarre Abschiedsveranstaltung – Familie stellt toten Rapper als einbalsamierte Leiche auf die Bühne.

















Auf den ersten Blick wirken diese Bilder gar nicht so besonders… Bunte Lichter, laute Bässe, tanzende Gäste und ein paar Künstler auf der Bühne. Allerdings: Einer der Männer, die da auf der Bühne stehen, ist bereits tot. Rund zwei Wochen nach seinem Tod stand der Rapper Goonew im Nachtclub "Bliss" in Washington D.C. ein letztes Mal auf der Bühne - offenbar als einbalsamierte Leiche! Die Leiche des Musikers war mit einem Kapuzenpulli, einer auffälligen Uhr und einer Krone geschmückt. Schnell landeten die ersten Videos der ungewöhnlichen Trauerfeier im Netz. In den sozialen Medien stieß die skurrile Party allerdings vor allem auf Ablehnung. Sogar Hip Hop Ikone 50 Cent mischte sich bei Twitter ein: „Oh Scheiße! Mir wurde gerade klar, was das ist." Mittlerweile hat sich selbst der Veranstalter von der Party distanziert. "Bliss wurde nie darüber aufgeklärt, was dort passieren würde", schrieb dieser in einem Statement. "Wir entschuldigen uns aufrichtig bei allen, die dadurch verärgert oder beleidigt worden sind." Goonew, der mit bürgerlichem Namen Markelle Morrow hieß, wurde am 18. März bei einem Überfall angeschossen.

