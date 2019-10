Fans nehmen Abschied von Karel Gott

Prag - Die Fans des Schlagerstars Karel Gott nehmen heute in Prag Abschied von ihrem Idol. In der tschechischen Hauptstadt werden nach Angaben der Regierung 150 000 bis 300 000 Menschen erwartet. Der Sänger war am 1. Oktober im Alter von 80 Jahren gestorben. Sein Sarg wird heute im Prager Sophienpalais öffentlich aufgebahrt. Am Samstag wird Tschechien mit einem nationalen Trauertag und einem Gottesdienst im Prager Veitsdom an den legendären Sänger erinnern.