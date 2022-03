Sehen Sie im Video: Faszinierende Verwandlung–Von der Raupe bis zum Schmetterling.





































Diese faszinierenden Aufnahmen zeigen die unglaubliche Metamorphose des Monarchfalters, vom Ei über die Raupe bis hin zur Puppe.





Sam Limmage-Werner aus Neuseeland beginnt 2019 mit der Aufzucht seiner eigenen Monarchfalter, als er Milchkraut zu Weihnachten geschenkt bekommt. Die glockenförmige Pflanze mit rosa Blüten ist eine Gattung der Primelgewächse. Sie wächst hauptsächlich auf Salzböden an Meeresküsten sowie auf salzhaltigen Böden.





Daraufhin wird er mit Schmetterlingen überschwemmt, denn Monarchlarven ernähren sich ausschließlich von dieser Pflanze.

Der Neuseeländer hatte noch nie zuvor Schmetterlinge gezüchtet, er wusste also absolut nicht, was ihn erwartet. Nach intensiver Recherche findet er einen Weg, die wunderschönen Insekten aufzuziehen. Limmage-Werner steckt viel Zeit und Mühe in die Aufzucht dieser bezaubernden Geschöpfe. Sind die Samen einmal gepflanzt, entstehen bald Eier daraus, die sich in Raupen verwandeln.





Nachdem der junge Züchter die Raupen das erste Mal in sein Haus holt, erwartet ihn eine Überraschung: Die Raupen sind überall im Haus verteilt und das, obwohl die kleinen Larven gerade mal 5 Zentimeter groß sind.





Limmage-Werner stellt Videos seiner prachtvollen Insekten ins Internet – die Reaktionen sind überwältigend. Er bekommt jeden Tag unzählige Fragen gestellt, die er nicht alle beantworten kann.





Der stolze Schmetterlingszüchter freut sich, miterleben zu können, wie sich die Insekten von winzigen Eiern zu diesen erstaunlichen Kreaturen entwickeln. Auch zukünftig führt Limmage-Werner seine Aufzucht fort und begeistert weiterhin tausende Menschen auf TikTok mit seinen Erfahrungen.





