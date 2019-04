FDP beschließt Zielvereinbarungen für den Frauenanteil

Berlin - Um den Frauenanteil in Führungsfunktionen und Mandaten zu erhöhen, setzt die FDP auf Zielvereinbarungen. Für einen entsprechenden Beschluss des Bundesvorstands stimmten beim Parteitag in Berlin 60,6 Prozent der Delegierten. «Wir erkennen den Wert von Vielfalt an und setzen uns dafür ein, den Anteil von Frauen in Ämtern und Mandaten zu erhöhen», heißt es in dem Antrag. Gegner sehen in den Regelungen eine Quote und eine Aushebelung des Leistungsprinzips.