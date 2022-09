Festgesetzte Oligarchen-Jacht "Dilbar" hat in der Nacht Hamburg verlassen

Im Zuge der Sanktionen ist die Mega-Jacht "Dilbar" in Hamburg festgesetzt worden. Nun wird sie nach Bremen überführt. Das Schiff gehört der Schwester eines russischen Oligarchen.

Die wegen EU-Sanktionen festgesetzte Luxusjacht "Dilbar" hat am frühen Mittwochmorgen den Hamburger Hafen verlassen. Die Jacht werde vonseiten der Werft nach Bremen verlegt, sagte eine Sprecherin des Hauptzollamts Hamburg der Deutschen Presse-Agentur. Dadurch würden keine Sanktionsvorschriften verletzt. "Die Verlegung der Jacht wird behördlich überwacht." Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Die Luxusjacht war im April auf Basis der EU-Sanktionen wegen des Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine festgesetzt worden. Die mit mehr als 500 Millionen Euro angeblich teuerste Luxusjacht der Welt wurde mit einem Verfügungsverbot belegt und darf damit "nicht mehr veräußert, vermietet oder belastet werden", wie ein Sprecher des Bundeskriminalamts (BKA) damals sagte. Bei der Eignerin handele es sich um die Schwester des kremltreuen Oligarchen Alischer Usmanow.

Oligarchen-Jacht "Dilbar" muss als "totes Schiff" fahren

Die "Dilbar" wurde in der Nacht zu Mittwoch von Schleppern aus dem Trockendock der Werft Blohm+Voss gezogen. Laut NDR soll sie als "totes Schiff" unterwegs sein, also ohne eigenen Antrieb und ohne dass eine Besatzung das Schiff steuert. Ein dritter Schlepper ist mit Zollbeamten zur Überwachung dabei. Zu den Gründen der Verlegung schrieb der NDR, die Jacht habe das Dock blockiert, welches aber nun von der Werft benötigt werde.

Die "Dilbar" ist mit 156 Metern Länge eine der größten Mega-Jachten der Welt. Sie lag zuletzt monatelang verhüllt im Dock in Hamburg. In Bremen soll sie dem Bericht zufolge an einem Pier festgemacht werden. Wie es dann mit dem Schiff weitergeht ist unklar.

