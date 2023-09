Rettungskräfte tragen eine Person aus einem brennenden Gebäude in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi. Foto

Feuer Großbrand in Wohnhaus in Hanoi: Zahlreiche Opfer befürchtet

Ein zehnstöckiges Gebäude fängt Feuer. Schon jetzt gibt es viele Verletzte und Tote - doch es könnte noch schlimmer werden.

Bei einem schweren Feuer in einem Wohnhaus in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 50 weitere seien verletzt worden und würden in verschiedenen Krankenhäusern behandelt, darunter auch Kinder, berichtete die staatliche Zeitung "VnExpress" unter Berufung auf Ärzte.

Jedoch befürchten die Behörden, dass die Zahl der Toten noch steigen könnte. Die Vietnam News Agency sprach von möglicherweise Dutzenden Opfern.

Der Nachrichtenagentur zufolge lebten etwa 150 Menschen in dem zehnstöckigen Gebäude im Stadtteil Thanh Xuan. Wie viele davon sich zum Zeitpunkt des Brandes in dem Haus aufhielten, war aber unklar.

Das Feuer, das am späten Dienstagabend aus noch ungeklärter Ursache vermutlich im ersten Stock ausgebrochen war, sei mittlerweile gelöscht, hieß es unter Berufung auf die Polizei. Einsatzteams suchten in den Trümmern nach weiteren Opfern.