Kuriose Szenen beim australischen Fernsehsender 9 News. Moderatorin Alice Monfries kann sich das Lachen nicht verkneifen, denn ihr Interviewpartner hatte während der Vorbereitung auf einen Beitrag am Dienstag einige technische Schwierigkeiten. Mark Borlace von der Royal Automobile Association will eigentlich nur einen neutralen Hintergrund für das Interview auswählen. Doch das scheint schwieriger zu sein als gedacht. Anfangs schaffft es Monfries sich es trotz der extravaganten Szenerien zusammenzureißen. Doch das ist dann zu viel: Borlace wählt versehentlich einen Filter, der ihm einen kleinen Pizza-Party-Hut auf den Kopf setzt und die Moderatorin kommt aus dem Lachen nicht mehr heraus. "Ich logge mich aus und komme gleich wieder rein," löst ihr Gast schließlich das Problem, selbst mit einem Grinsen im Gesicht. Der Sender postete den lustigen Patzer bei Instagram, sehr zur Freude der User. Auch Borlace nimmt den Fehler gelassen. Am nächsten Tag kommt er freudestrahlend mit einem echten Pizza-Party-Hut zur Arbeit, gebastelt hat das Accessoire seine Partnerin Monique.

