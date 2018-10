Eines der seltensten Tiere auf Erde erblickt das Licht der Welt: Tonks, das Fingertier. Geboren am 8. August 2018, ist diese Lemurenart in Madagaskar heimisch. Doch dieses Weibchen kommt im Zoo von Denver zur Welt. Nur 24 dieser nachtaktiven Tiere wohnen in Gefangenschaft in den USA. Eine genaue Zahl, wie viele Exemplare in der Natur noch leben, ist nicht bekannt. Laut der Vereinten Nationen ist das Fingertier – auch Aye-Aye genannt – eine vom Aussterben bedrohte Art. Ihre Eigenschaften: Dunkle, struppige Haare, Zähne wie ein Nagetier, und besonders lange Mittelfinger mit hakenförmigen Krallen. Tonks' großer Auftritt steht aber noch aus – Zoobesucher müssen warten bis das Säugetier genug Kraft hat, das Nest zu verlassen. Wenn es endlich soweit ist, muss man sich aber nicht beeilen: Fingertiere werden bis zu 20 Jahre alt.