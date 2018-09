Fliegende Fische aus einem Flugzeug? Ja, tatsächlich.





Die Behörde für Wildbestände im US-Bundesstaat Utah stattet Seen mit Fischen aus.





Doch was ist der Grund dafür?





Wanderer und Camper angeln gerne während ihrer Ausflüge.





Damit sie etwas fangen können, werden die Seen mit Fischen befüllt.





Laut Behörde überleben 95 Prozent der Fische den Fall aus der Höhe:





"Für die Fische ist das, als wenn ein Taucher in ein tiefes Wasserbecken springt."





Die Tiere sind dabei nur drei bis acht Zentimeter groß.





Der Transport über den Luftweg ist für sie stressfreier und schneller, als über den Boden.





Auch in Zukunft wird man in Utah also fliegende Fische beobachten können.