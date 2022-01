In Florida gibt es viele freilebende Grüne Leguane. Nun sollen die Temperaturen dort merklich absinken. Für die Schuppenkriechtiere – und Menschen, die sich unter Bäumen aufhalten – wird das zu einem Problem.

Der US-Wetterdienst hat vor Leguanen gewarnt, die in Florida von den Bäumen fallen. Die Tiere sind nicht etwa krank oder gar tot. Leguane sind wechselwarm, was bedeutet, dass sich ihre Körpertemperatur der Umgebung anpasst. Für den sonnenverwöhnten und üblicherweise warmen US-Bundesstaat werden aktuell kühlere Temperaturen erwartet. Sobald die Temperaturen einstellig sind, begeben sich die Tiere in eine Art Kältestarre: Sie werden unbeweglich und können sich in diesem Zustand nicht mehr auf den Bäumen halten.

Um schmerzhafte und potenziell gefährliche Begegnungen zwischen Mensch und Tier zu verhindern, entschied sich der Wetterdienst dazu, eine Warnung herauszugeben. Der Winter komme dieses Wochenende nach Florida, schrieb das "NWS Weather Prediction Center" auf Twitter. "Einige unserer Leguan-Freunde dort unten schlafen bei solchen Bedingungen und könnten abstürzen."

Bekanntes Phänomen – auch in Florida

Leguane können eine Länge von bis zu zwei Metern und ein Gewicht von neun Kilogramm erreichen. In Florida gelten sie als invasive Art, da sie in dem "Sunshine State" ursprünglich nicht heimisch waren, sich dort aber aufgrund der guten klimatischen Bedingungen seit den 1960-er Jahren stark vermehrten. In den vergangenen Jahren soll sich der Bestand der Tiere noch einmal deutlich erhöht haben.

2019 sorgte ein Beschluss des US-Bundesstaates Florida für Schlagzeilen. Die "Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC)" ermutigte Heimbesitzer, Grüne Leguane "wann immer möglich zu töten", sollten sich Tiere auf ihrem Grundstück aufhalten. Die Behörde verwies darauf, dass Leguane in Florida nicht geschützt seien, außer vom Anti-Tierquälerei-Gesetz. Auf welche Art die Tiere zu töten seien, sagte die Behörde aber nicht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Wetterbehörden eine Warnung vor von Bäumen fallenden Leguanen herausgeben. Bereits 2018 und 2020 sorgten entsprechende Mitteilungen für viel Aufmerksamkeit. Üblicherweise sinken die Temperaturen in Florida selbst im Januar selten unter 15 Grad Celsius. Werden die Temperaturen aber – wie aktuell – einstellig, ist es ratsam, sich nicht mehr unter Bäumen aufzuhalten.