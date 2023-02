Sehen Sie im Video: Flugbegleiterin packt aus – das sind die nervigsten Passagiere.









Kostenlos durch die Welt reisen, häufig neue Orte sehen und viel Verantwortung tragen – viele träumen von einem Job als Flugbegleiterin oder Flugbegleiter. Doch Flugbegleiterin Sarsha Petterson hat jetzt gegenüber Daily Mail über die Schattenseiten ausgepackt. Das Schlimmste laut der 20-Jährigen: Nervige Fluggäste. Das ist ihre Top-6 der ärgerlichsten Situationen: 1. Das Windelproblem Überraschend viele frischgebackene Eltern wechseln laut Petterson ihren Babys auf den Klapptischen am Sitz ihre Windeln. „Man kann seinem Baby nicht auf dem Tisch die Windeln wechseln, denn die Leute essen davon, und außerdem sitzen Leute neben einem, das ist ziemlich unhygienisch", erklärt sie gegenüber Daily Mail. 2. Babys nicht Anschnallen Viele Passagiere wollen ihr Baby nicht anschnallen, aus Sorge es zu wecken. „Es muss angeschnallt sein. Beim Abstieg wird es ziemlich holprig, und ich möchte nicht, dass es durch die Luft fliegt und sich dann den Kopf stößt", so die Flugbegleiterin. 3. Verlangen, dass der Flug schneller geht Der Flug brauche nunmal so lange wie er braucht, ständige Beschwerden beim Personal würden das Flugzeug auch nicht schneller machen, erklärt Petterson. 4. Den Ärger am Personal auslassen Weiter erklärt sie gegenüber Daily Mail, dass leider zu viele Passagiere ihren Ärger an der Kabinenbesatzung auslassen. 5. Unrealistische Essenswünsche. Viele Gäste haben laut der Flugbegleiterin unrealistische Wünsche zu ihrer Verpflegung an Board. So haben sie beispielsweise extra Zutatenwünsche für ihre Sandwiches, diese sind allerdings vorgefertigt und abgepackt. Auch können die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter das warme Essen in Ermangelung einer Mikrowelle an Board nicht immer erneut erhitzen. 6. Die Sonnenblende nicht öffnen Besonders nervig seien laut Sarsha Petterson Gäste, die bei der Landung ihre Sonnenblende partout nicht öffnen wollen. Dies sei eine notwendige Sicherheitsmaßnahme, erklärt die Flugbeleiterin. Na, haben Sie sich vielleicht in dem einen oder anderen Punkt wiedererkannt? Falls ja, können Sie es ja beim nächsten Flug besser machen.

Mehr