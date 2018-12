Der Flughafen London Gatwick hat den Betrieb wieder aufgenommen. Das teilte ein Flughafensprecher am Freitagvormittag mit. Die Behörden und die Armee hätten Maßnahmen getroffen, die die Betriebsaufnahme erlaubten. Welche das sind, ging aus dem Statement nicht hervor. Unbekannte hatten am Mittwoch und am Donnerstag immer wieder Drohnen in der Nähe des Rollfelds aufsteigen lassen. Der Flugverkehr musste aus Sicherheitsgründen gestoppt werden. Mehrere hundert Flüge waren daraufhin abgesagt worden. Zehntausende Reisende mussten auf andere Flughäfen ausweichen. Der britische Verkehrsminister hatte eigens dafür das Nachtflugverbot für London gelockert. Wer hinter der Aktion steckt, ist noch unklar. Die Polizei hatte am Donnerstag vergeblich versucht, die Drohnenpiloten ausfindig zu machen. Drohnen in der Nähe von Flughäfen aufsteigen zu lassen, ist in Großbritannien illegal. Wer dagegen verstößt, kann mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden.