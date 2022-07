Es war die schwerste Naturkatastrophe in Deutschland seit der Sturmflut von 1962: An diesem Donnerstag jährt sich das Jahrhunderthochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal. Sintflutartige Regenfälle führten am 14. und 15. Juli vergangenen Jahres zu Überflutungen, die ganze Landstriche verwüsteten.

Bis heute sind in den Flutgebieten Hilfsorganisationen und ehrenamtliche Helfende im Einsatz. In den Tagen und Wochen nach der Hochwasserkatastrophe halfen täglich tausende Einsatzkräfte und Freiwillige in den zerstörten Regionen, zudem wurden zeitweise 2000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr entsandt.

Große Hilfsbereitschaft nach Ahrtalflut

Zur Menschenrettung, für Aufräumarbeiten und zum Wiederaufbau der wichtigsten Infrastruktur waren in der Spitze allein vom Technischen Hilfswerk täglich rund 4000 ehren- und hauptamtliche Helfer im Einsatz. Hinzu kamen tausende Freiwillige aus ganz Deutschland, die zum Teil mit Shuttlebussen anreisten.

