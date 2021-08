Was versteht ihr unter lieben?

Ich verstehe unter lieben, den anderen so anzunehmen wie er ist. Ihn nicht verändern wollen, sondern so sein lassen wie er ist. Also bedingungslos lieben. Was LIEBEN meiner Meinung nach NICHT ist: Ich liebe dich, wenn du gut bist, wenn du dich gut und richtig verhältst, wenn du dich anpasst, wenn du es mir recht machst, wenn du mir gefällst, wenn du so bist wie ich, wenn du mich verstehst, wenn du einsichtig bist, wenn ich dich verstehen kann, wenn du meinen Ansprüchen genügst, wenn du dich um mich kümmerst, wenn du brav und ordentlich bist, wenn du anständig bist, wenn du mir Erklärungen für dein Verhalten gibst, wenn du auf dein eigenes Sein verzichtest, wenn du auf mich reagierst. Das ist alles an Bedingungen geknüpfte Liebe, also für mich keine wirkliche Liebe. Wie seht ihr das? Was ist für euch LIEBEN?