Sehen Sie im Video: Unglaublicher Fund – Forscher entdecken 110 Millionen Jahre alte Eidechse in Bernstein.

















Was für ein unglaublicher Fund:





Forscher haben eine 110 Millionen Jahre alte Eidechse in Baumharz entdeckt.





Die Wissenschaftler der Sam Houston State University fanden das Tier in einem Bernsteinklumpen.





Fundort ist Myanmar, 100 Kilometer von den berühmten Bernsteinminen in Hukawng entfernt.





Die Eidechse ist gut erhalten und gibt so Einblicke in das Leben des Reptils vor 110 Millionen Jahren:





„Wir hatten die seltene Gelegenheit, das Gelenkskelett zu untersuchen, aber auch das äußere Erscheinungsbild der Eidechse zu beschreiben“. Dr. Juan Daza von der Sam Houston State University





Anhand des Funds erarbeiten die Forscher eine Rekonstruktion des Tieres. So soll das Reptil vor 110 Millionen Jahren ausgesehen haben.





Das Reptil ist zum Zeitpunkt seines Todes noch ein Jungtier.





Das junge Alter könnte erklären, warum das Reptil dem Harz des Baumes erlegen ist.





Die Forscher taufen den besonderen Fund „Retinosaurus Hkamtiensis“ – was „Bernstein-Eidechse aus Hkamti“ bedeutet.





Sie zählen die Eidechse zur Familie der Skinkartigen Eidechsen, zu der auch die Nachtechsen gehören.





Von den heute lebenden Eidechsen scheinen die Nachtechsen dem Fund am ähnlichsten zu sein.





Das Interessante: Heute leben Nachtechsen nur noch in Nord- und Mittelamerika – also weit von Südostasien entfernt. Doch wie sind sie dahin gekommen?





„Die Vorfahren von Retinosaurus könnten auf diesen Inseln etwa 50 Millionen Jahre überlebt haben, was ihre Anwesenheit hier erklären würde, während eine andere Strahlung nach Nordamerika wanderte“. Dr. Juan Daza von der Sam Houston State University





Eines ist auf jeden Fall sicher: Der 110 Millionen alte Sensations-Fund gibt spannende Einblicke in eine Zeit lange vor uns.





Mehr