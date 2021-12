Sehen Sie im Video: Historischer Fund: Skelett mit Nagel – möglicher Beweis für römische Kreuzigung.









Viele historische Tatsachen sind für uns bis heute noch ein Rätsel.

Archäologische Ausgrabungen bringen aber so Manches ans Tageslicht.

Ein aktueller Fund gibt uns jetzt neue Einblicke in die römischen Kreuzigungen.

Die Zeitschrift British Archaeology berichtet, dass bei einer Ausgrabung einer alten römischen Siedlung in Fenstanton, Cambridgeshire, im Nordosten Englands ein Skelett entdeckt wurde.

Das Besondere: Die Ferse des Skeletts ist mit einem Nagel durchbohrt.

"Das hat uns etwas verblüfft", sagte David Ingham, Projektleiter bei Albion Archaeology, die die Ausgrabungen leiteten.

Den Nagel entdeckten die Forscher erst im Labor.

Aus dem Fund schließen die Wissenschaftler, dass der Mann Opfer einer antiken römischen Kreuzigung war.

Damit ist der Fund der vierte bekannte Beweis für eine Hinrichtung dieser Art und erst der zweite, bei dem ein Nagel mit der Kreuzigung in Verbindung gebracht werden konnte.

