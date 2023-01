Sehen Sie im Video: "Do it yourself"– im XL Format Dieses Flugzeug wurde von einem Fotografen gebaut.













“Do it yourself” auf einem neuen Level: Dieses Kunstflugzeug wurde tatsächlich von Grund auf neu von einem Fotografen gebaut.





Der gebürtige Israeli Roy Ben Anat macht bereits 2018 einen Flugschein und übt vorerst mit einer Cessna das Fliegen.





Doch er hegt den Traum von einem eigenen Kunstflugzeug. Dieses kostet jedoch um die 450.000 Euro und ist ihm somit viel zu teuer.





In einem Workshop fängt er 2019 an, sich sein eigenes Flugzeug zu bauen. Die Kosten des Eigenbaus betragen am Ende rund 104.000 Euro – also nicht mal ein Viertel des Kaufpreises.





Doch wie kommt man dazu ein Flugzeug selbst bauen zu wollen?





Roy Ben Anat ist von Beruf Luftbildfotograf. Die Liebe zu Flugzeugen entwickelte er durch seinen Vater, der ein Pilot für Ultraleichtflugzeuge war.





Als er beim Bau des Flugzeugs Hilfe benötigte, ist es auch sein Vater, der ihm hilft.





„Ohne ihn hätte ich das niemals geschafft. Es gab viele Aufgaben, die nur zu zweit erledigt werden konnten.“ -Roy ggü. SWNS





Dreieinhalb Jahre später kann die selbstgebaute Maschine zum ersten Flug abheben.





„Beim ersten Flug war ich sehr nervös. Ich habe einfach das Gaspedal durchgedrückt und nur daran gedacht, sicher zu fliegen und zu landen.“ – Roy ggü. SWNS.





Die Freude über den ersten gelungenen Flug war groß.





Roy hat die Maschine auch gebaut, um die Kunstflugkultur in seine Heimat Israel zu bringen.





