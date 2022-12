Ganz schön wild, aber eben auch sehr lustig: So kann man die Models bei den "Comedy Wildlife Photo Awards" wohl am besten beschreiben. Jahr für Jahr sucht der Fotowettbewerb die besten Wildtier-Fotos aus aller Welt – allerdings nicht mit dem Anspruch, besonders ästhetische Aufnahmen oder seltene Tiere zeigen zu wollen – sondern Tiere, die sich vor der Kamera unfreiwillig komisch benehmen.

Dieses Jahr waren unter anderem Nilpferde, Raubkatzen, Fische und Eichhörnchen dabei – und jedes von ihnen überrascht auf eigene Art und Weise mit kuriosen Aktionen, menschlich wirkender Mimik oder einer Situationskomik, die sich erst so richtig beim Betrachter entfaltet.

Comedy Wildlife Photography Awards Unfreiwillig komisch: Fotowettbewerb zeigt die lustigsten Tierfotos des Jahres 42 Bilder

"Comedy Wildlife Photo Awards": Die Gewinner des Fotowettbewerbs von 2022

Den großen Gewinn als "Overall Winner" hat in diesem Jahr ein Löwenjunges abgeräumt. Insgesamt gibt es aber noch mehr Gewinner: Der "Comedy Wildlife Photo Awards" hat zudem Gewinner in den Kategorien "Luft", "Land", "Publikum", "Junior" und "Unterwasser" gekürt. Wer damit immer noch nicht genug von lustigen Wildtier-Fotos hat, kann sich zudem über weitere zehn "sehr empfohlene" Fotos freuen – und auch die wären verdiente Gewinner gewesen.

Unter den "sehr empfohlenen" Fotos lauern nämlich Highlights wie ein Eichhörnchen in Batman-Pose, eine kleine Ente, die mit voller Geschwindigkeit über Schildkröten rennt oder zwei Affen, die scheinbar gerade damit beschäftigt sind, sich beim Schlafen zu stören. Klingt alles zu komisch, um wahr zu sein? Das dachten sich wahrscheinlich auch die Fotografen, als sie die Fotos der Wildtiere aufnahmen – und können froh sein, dass sie zum Beweis eine Kamera dabeihatten.