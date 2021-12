18-jähriger Eishockey-Jugendspieler stirbt nach Sturz in Bande

Tragischer Unfall 18-jähriger Eishockey-Jugendspieler stirbt nach Sturz in Bande

Der gerade einmal 18 Jahre alte Eishockeyspieler Niclas Kaus ist bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Er war bei einem Spiel der Löwen Frankfurt unglücklich gegen die Bande gestürzt.

Nach einem schweren Sportunfall ist ein Frankfurter Eishockey-Nachwuchsspieler an seinen Kopfverletzungen gestorben. Der 18 Jahre alte Niclas Kaus vom U20-Team der Löwen Frankfurt war am vergangenen Samstag bei einem Spiel gegen Bad Nauheim so unglücklich gegen die Bande gestürzt, dass er sich die schweren Kopfverletzungen zugezogen hatte.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Twitter integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Trotz intensiver medizinischer Betreuung im Krankenhaus starb der Verteidiger schließlich am Mittwoch, wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) und sein Verein am Tag vor Heiligabend mitteilten.

Schweigeminute angekündigt

Der Fall löste große Bestürzung in der Eishockey-Szene aus. In den Sozialen Medien kondolierten schnell die DEB-Spitze und Bundestrainer Toni Söderholm sowie viele Profis und Clubs der Deutschen Eishockey Liga. Für sämtliche Profispiele in Deutschland über die Weihnachtstage wurde eine Schweigeminute angekündigt.